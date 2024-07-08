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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ederek bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettiklerini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İŞKUR'un verilerini paylaştı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un hazırladığı ve 2024'ün ilk yarısındaki hizmetlere ilişkin verileri içeren haziran ayı İstatistik Bülteni'nin yayımlandığını hatırlattı.

2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildiren Bakan Işıkhan, bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 445 bin 957 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkanı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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