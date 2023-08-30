Dolar
26.75
Euro
29.16
Altın
1,939.83
ETH/USDT
1,718.40
BTC/USDT
27,395.00
BIST 100
7,907.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında TBMM ile Eski Meclis binası arasında geçit töreni gerçekleşiyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Etimesgut Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali “TEKNOFEST”in Açılış Töreni'nde konuşuyor Twente Teknik Direktörü Joseph Oosting ve bir futbolcunun, Fenerbahçe ile oynayacakları maça ilişkin De Grolsch Veste Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Büyük Zafer'in 101. yılında Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Muharrem Cin  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Büyük Zafer'in 101. yılında Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu Fotoğraf: Muharrem Cin/AA

Kütahya

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101'inci yılında Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, şehitler için dua etti.

Afyonkarahisar dan gelen Ali Osman Ertuğral, Dumlupınar şehitlerinin unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.

Şehitlikte yaşadığı duyguları ifade etmekte güçlük çektiğini belirten Ertuğral, "Atalarımız bu toprakları bize kanlarıyla emanet etmişler. Vatanımıza her zaman sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Burada yaşadığımız duyguları anlatmak yetmez." dedi.

Uşak'tan gelen Ali Osman Paksu da Dumlupınar şehitleriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Almanya'dan gelen Halil İbrahim Egeli ile Kütahyalı Sait Kavukçu ise şehitlikte çok duygulandıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkan Altun: 101 yıl önce tüm dünyaya verdiğimiz güçlü bağımsızlık mesajının Türkiye Yüzyılı'nda da dimdik arkasındayız
Dışişleri Bakanı Fidan, çalışma ziyareti kapsamında Rusya'ya gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
Elbistan'da Belediye tarafından kurulan fabrika depremzede ailelere iş kapısı oldu

Benzer haberler

Büyük Zafer'in 101. yılında Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

Büyük Zafer'in 101. yılında Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı

Tarihi görüntülerle Türk ordusunun 'Büyük Taarruz'u

Tarihi görüntülerle Türk ordusunun 'Büyük Taarruz'u
SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı

SOLOTÜRK Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük Taarruz'un kahramanlarını andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet