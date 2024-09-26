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Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Cevahir Aktürk, Şükrü Gündüz  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Eğitim uçağının 23 Eylül'de Bursa'daki Yenişehir Havaalanı apron kısmına düşmesi sonucu yaşamını yitiren, bir dönem Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde de görev yapan pilot Aster için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Törene, Aster'in akrabaları, oyuncu ve havacılık okulundan arkadaşları ile sevenleri katıldı.

Oyuncu Zafer Algöz, Aster'in ani ölümüne çok üzüldüklerini belirterek, "İnanılmaz yetenekleri olan, müthiş sanatçı kişiliği vardı. Bilmediği konu yoktu. Hayvan sağlığı, insan sağlığı, dans desen vardı. İnanılmaz oynardı. Vefat ettiği gün, bir baktım alt yazı geçti. Acaba dedim. Sevgili kardeşime ve ailesine sabır diliyorum. Gurur duyulacak bir kişiydi, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Aster'in ailesi, taziyeleri kabul etti.

Törenin ardından Aster'in naaşı Taksim Camii'ne getirildi.

Aster'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Bursa'da, 23 Eylül'de Yenişehir Havalimanı apron kısmına eğitim uçağının düşmesi sonucu pilotlar Ünal Aster (61) ile Emir Gülal Nalcı (42) hayatını kaybetmişti.

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Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi

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