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Bursa'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli uygulama başlatılarak tedbirler alındı

Mustafa Bikeç   | 30.07.2021
Bursa'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli uygulama başlatılarak tedbirler alındı

Bursa

Bursa'da orman yangınlarına karşı helikopter destekli güvenlik önlemi

Bursa'da orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarına başladı.Polis ve jandarma özel harekat birlikleri, eş zamanlı olarak helikopter ve drone kullanarak hassas bölgelerin havadan ve karadan kontrollerini yaptı. Jandarma Özel Harekat Birliklerine arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti. ( Mustafa Bikeç - Anadolu Ajansı )

Bursa'da orman yangınlarına karşı ağaçlık alanlarda önleyici mücadele çalışmalarına başladı.

Bursa Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, İl Emniyet Müdürlüğünün de desteğiyle olası orman yangınlarına karşı kentte başta Uludağ olmak üzere Karacabey, Orhaneli, Yıldırım, Kestel, Gürsu ve İnegöl bölgelerinde denetim için harekete geçildi.

Polis ve jandarma özel harekat birlikleri, eş zamanlı olarak helikopter ve drone kullanarak hassas bölgelerin havadan ve karadan kontrollerini yaptı.

Jandarma özel harekat ekiplerine arama kurtarma ve iz takip köpekleri de eşlik etti.

Helikopter destekli yürütülen çalışmalarda, herhangi bir olumsuzluğa karşı ani müdahale için birimlerin hazırda bekletildiği bildirildi.

Çalışmalar ormanlık alanlarda yaz ayları boyunca sürecek.

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