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Bursa'da minibüsün köprüden dere yatağına düştüğü anlar kamerada

Bursa'nın Kestel ilçesinde minibüsün bariyere çarparak köprüden dere yatağına düşmesi kameralar tarafından kaydedildi.

Büşra Nur Yılmaz, Fatih Çapkın  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Bursa'da minibüsün köprüden dere yatağına düştüğü anlar kamerada

Bursa

Vanimehmet Mahallesi'nde, Çataltepe yolunda seyreden Yusuf A. idaresindeki 16 SYZ 31 plakalı minibüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Karşı şeride geçen araç, Mandıras Deresi üzerindeki köprünün bariyerini yıkarak aşağıya düştü.

Dere yatağına devrilen aracın sürücüsünün yaralandığı kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Yusuf A'yı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kestel Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası ve araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, minibüsün önce yolun sağ sonra da sol taraftaki bariyerlere çarparak dere yatağına düştüğü, çevredekilerin kazayı fark edip yardım için geldiği görülüyor.

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