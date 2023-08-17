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Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında 1 yılda yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında yürütülen birinci etap projede 1 yılda tamamlanan 65 konut ve 2 iş yerinin teslim töreni gerçekleştirildi.

Saliha Nur Köksal  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında 1 yılda yapılan konutlar sahiplerine teslim edildi Fotoğraf: Saliha Nur Köksal/AA

Bursa

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, teslim töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıl 17 Ağustos'taki temel atma töreninden 1 yıl sonra bu kez anahtar teslimi için toplandıklarını söyledi.

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde Mudanya ilçesinin de hasar gördüğünü anımsatan Aktaş, "Açıkçası deprem o günden sonra dönem dönem kendisini hep hissettirdi. Bazen Elazığ'da, bazen Van'da, bazen İzmir'de ama en son 11 ilimizi, 12-13 milyon nüfusu kapsayan Kahramanmaraş merkezli iki depremimiz 6 Şubat'ta deyim yerindeyse yüreklerimizi burktu." dedi.

Aktaş, anahtar teslimi yapılacak evlerin, hak sahiplerine hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da depremi bir afet haline getirenin, insanlar tarafından inşa edilen binalar olduğunu ifade etti.

Yaptıkları kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece bina dönüşümü olmadığını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Fay hatlarını dikkate almazsak, ovalarımızı, yerleşim alanlarımızı dikkate almazsak maalesef yaptığımız tüm işleri kendi ellerimizle afete dönüştürürüz. Bunun farkında olan yerel yöneticiler olarak biz de Büyükşehir Belediyemizle birlikte Yıldırım ilçemizin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız tüm kentsel dönüşüm çalışmaları birer şehir ıslahıdır. Bugün burada yapılan iş de aslında sadece binaların dönüşümü değil, bir bölgenin ıslahını içermektedir. Bu çalışmalar sayesinde ilçemiz günden güne güzelleşiyor. Sosyal yaşam alanları kazanmayı, kazandırmayı hedefliyoruz ve bunu gerçekleştiriyoruz. Bu bölgede Ankara Caddesi'ne de alternatif güzergah oluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm bunları yaparken birlik ve beraberliğimizden büyük destek alıyoruz."

Konuşmaların ardından Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından hak sahiplerine anahtarları temsilen birer plaket takdim edildi.

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