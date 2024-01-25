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Bursa'da evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı

Bursa'da, evinde yapılan aramalarda 620 parça tarihi eser niteliğinde silah, eşya ve obje ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Semih Şahin  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
Bursa'da evinde çok sayıda tarihi eser ele geçirilen şüpheli yakalandı Fotoğraf: Bursa İl Emniyet Müdürlüğü

Bursa

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında M.K'nin evinde çok sayıda parça olduğu bilgisine ulaştı.

Takibe alınan şüphelinin evinde yapılan aramada Arapça ve Farsça ibareler bulunan 403 mühür, 10 metal yüzük, 25 kolye, 21 sikke, iki silah, işlemeli 20 tahta obje, 5 tablo, 101 metal obje, deri su matarası, 9 ahşap havan, 4 tokmak, 8 porselen obje, iki toprak vazo, iki kılıç ve kını ile ahşap baston, bakır sini, musluklu güğüm gibi eserler ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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