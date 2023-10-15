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Bursa'da doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü

Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu otomobil, beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Mustafa Bikeç  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Bursa'da doğum günü eğlencesi dönüşü meydana gelen kazada 3 kişi öldü Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Bursa'da Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde demir korkuluklara ardından beton aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken sürücü Adem Duran ile Sinan Karakuş, Eda Nur Baykay ve Sıla Çelik araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan gençlerden Karakuş, Baykay ve Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken sürücü Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

​​​​​​​Kazada hayatını kaybeden Eda Nur Baykay'ın doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla kutlamadan döndüğü öğrenildi.

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