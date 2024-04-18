Dolar
32.49
Euro
34.77
Altın
2,384.63
ETH/USDT
3,037.10
BTC/USDT
62,187.00
BIST 100
9,543.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri mağarada gazdan zehirlendikleri değerlendirilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Fatih Çapkın, Şenol Poyraz  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Şenol Poyraz/AA

Bursa

Alınan bilgiye göre, yanlarında jeneratör de bulunan Teyfik Ö. (68) ve oğlu Okan Ö. (42) ile İbrahim E. (38), kırsal Gürmüzlü Mahallesi Karadere mevkisindeki mağaranın bulunduğu alana geldi.

Kayanın dibinden 5 metre derinlikte kazı yapan ve açtıkları kovuktan mağaraya giren bu kişilerin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan yakınları, bir süre sonra onlardan haber alamayınca mahalle muhtarını aradı.

Muhtar Zeynel Çetin'in durumu jandarmaya bildirmesi üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmasıyla mağarada bulunan 3 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gazdan zehirlenerek öldükleri değerlendirilen 3 kişinin cesetleri, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu mağaradan çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin mağaradaki incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'de market deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye olarak Gazze'deki mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakanlığı: AB ile diyalog, Türkiye'ye yönelik adımlarının hızı, düzeyi ve kapsamına göre ele alınacak

Benzer haberler

Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da define aramak için mağaraya giren 3 kişi hayatını kaybetti

Otomotiv sektörü 3 ayda 3,7 milyar dolarlık yan sanayi ürünü ihraç etti

Bursa Hayvanat Bahçesi bayram tatilinde 61 bin 800 ziyaretçi ağırladı

Görme engelli sağlık memurunun hedefi futsalda dünya şampiyonluğu

Görme engelli sağlık memurunun hedefi futsalda dünya şampiyonluğu
Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da, Uludağ eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye ilk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67'sini AB ülkelerine yaptı

Türkiye ilk çeyrekteki otomotiv ihracatının yüzde 67'sini AB ülkelerine yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet