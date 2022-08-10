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Gündem

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.

Sinan Balcıkoca   | 10.08.2022
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi

Bursa

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 17.30 ve 20.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile saat 18.00 ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri kuvvetli rüzgar beklendiğinden programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle saat 15.00'teki Mudanya-Eminönü/Sirkeci seferi de gerçekleştirilememişti.

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