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Burdur'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Burdur'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bilal Altıok  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Burdur'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Bilal Altıok - AA

Burdur

Burdur-Fethiye karayolunun 10. kilometresinde Kuş Gözlem Kulesi yakınlarında, Metehan Aydın (22) idaresindeki 32 E 2805 plakalı otomobil ile Ali Ç'nin (40) kullandığı 15 AC 644 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Aydın ile yanındaki Esra Kartal (20) ve Mert Kartal'ın (15) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü ile yanındaki Adem İ. (28) ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Bu arada hayatını kaybeden Metehan Aydın ile Esra Kartal'ın akşam düzenlenecek nişan törenleri için alışverişten döndükleri öğrenildi.

Kaza yerinde inceleme yapan Burdur Valisi Türker Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzücü bir trafik kazası yaşandığını söyledi.

Burdur istikametinden gelen otomobilin, refüjü aşarak karşı şeride geçmesi ve kamyonetle çarpışması sonucu kazanın meydana geldiğini belirten Öksüz, "Kazada 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 2 vatandaşımızın da yaralandığını ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız şu anda Burdur Devlet Hastanesi'nde, onlara da acil şifalar diliyorum. Yaralılara hastanemiz gereken müdahaleyi yapıyor. Üzücü bir durum. Bu türlü kazaların bir daha olmamasını diliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

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