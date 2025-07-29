Burdur'da 5 yaşındaki yağmur için gökyüzüne balonlar bırakıldı
Burdur'un Bucak ilçesinde spina bifida ve hidrosefali hastalıklarıyla mücadele eden 5 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balon bırakıldı.
Burdur
Doğuştan halk arasında "ayrık omurga" olarak bilinen spina bifida ve beyinde aşırı sıvı birikmesi (hidrosefali) hastası olan, bugüne kadar birçok ameliyat geçiren Yağmur Çolak'ın babası, kızı için sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
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Ramazan Çolak, yaptığı paylaşımda, "Yağmur'un tek hayali yürümek ve parka, markete gitmek. Yağmur'un hayalleri için bizimle balon uçurur musun?" yazarak vatandaşlardan destek istedi.
Paylaşım üzerine Bucak Devlet Hastanesi'nde toplanan vatandaşlar, rengarenk balonları gökyüzüne bıraktı.
Ramazan Çolak, yaptığı konuşmada, etkinliğin sadece Yağmur'a değil bütün hasta çocuklara umut olmasını dileyerek, "Yağmur'un yürümesi için özel bir masraf lazım. Bu etkinlik, onun tedavisi için bir umut olur inşallah." dediAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.