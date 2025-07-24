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Yaşam

Burdur'da sıcak hava balonları Salda Gölü manzarası eşliğinde havalandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü manzaralı sıcak hava balon turizmi devam ediyor.

Hale Pak  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Burdur'da sıcak hava balonları Salda Gölü manzarası eşliğinde havalandı Fotoğraf: Hale Pak/AA

Burdur

Turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsalının güzelliğiyle ünlenen Salda Gölü yakınındaki Kayadibi Mahallesi'nden havalanan sıcak hava balonları gökyüzünü süslüyor.

Geçtiğimiz yıl başlatılan turlara katılanlar, mavinin her tonunun eşlik ettiği manzarayı gökyüzünden de izleme imkanı buluyor. Balonların gölle bütünleşen görsel şöleni yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Gökyüzünde peşi sıra yükselen rengarenk sıcak hava balonlarına binerek tura katılanlar, güneşin doğuşunda ortaya çıkan güzel manzara eşliğinde Salda Gölü üzerinde süzülüyor.

Vali ve gazeteciler de tura katıldı

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla, kentte çalışan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla sıcak hava balon turuna katıldı. Bilgihan, gazetecilerin gününü kutladı.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Bilgihan, Salda Gölü'nün doğal yapısının korunmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Gölün, turizm, bilim ve spor amaçlı değerlendirildiğini belirten Bilgihan, bu hafta sonu da yerli ve yabancı yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla triatlon yarışları düzenleneceğini bildirdi.

Sıcak hava balon turlarına ilginin arttığını ifade eden Bilgihan, "Şu anda ilgiden oldukça memnunuz. Özellikle güneşin ve rüzgarın uygun olduğu dönemlerde bu etkinliğe vatandaşlarımızı davet ediyoruz." dedi.

Vali Bilgihan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Salda Gölü'nün bilimle, sporla ve çevre hassasiyetleri ile öne çıkması bizim açımızdan son derece önemli. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından oluşturulan bir bilim merkezimiz var. Bu bilim merkezinin de inşallah önümüzdeki süreçlerde daha aktif bir şekilde faaliyete geçirilmesi için hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız hem de Mehmet Akif Ersoy Üniversitemizle birlikte çalışmalarımız da önümüzdeki süreçlerde başlamış olacak."

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