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Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi

Bulgaristan'ın Ulusal Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi Fotoğraf: Dilara İrem Sancar/AA

Ankara

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, bugün Bulgaristan Milli Günü'nün yanı sıra iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığın da kutlandığını ifade etti.

İki ülkenin, siyasi diyalog, ekonomi, turizm, kültür, güvenlik, sınır güvenliği, göç yönetimi ve akademik araştırma gibi birçok alanda komşu ve dost olduğunu belirten Tcholakov, Bulgaristan ve Türkiye arasında yapılan çalışmalara değindi.

Tcholakov, 2024'te ülkesindeki ve bölgedeki en başarılı Türk yatırımcılardan birinin 25. yıl dönümünün kutlandığını kaydetti.

Karadeniz'e kıyısı olan üç NATO ülkesinin (Türkiye, Romanya ve Bulgaristan), mayın tehlikesine karşı ortak hareket etmek için anlaşma imzaladığını aktaran Tcholakov, "Dünyanın diğer ucunda, Antarktika'daki olağanüstü ortaklığımızı ve kutup araştırmaları alanındaki büyük işbirliğimizi kutladık." dedi.

Tcholakov, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da doğum günü olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mutlu yıllar diledi.

Konuşmaların ardından davetlilere, Bulgaristan'da baharın gelişini kutlama geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı ve yemek ikramı yapıldı.

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