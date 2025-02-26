Adalet Bakanı Tunç: Bulgaristan ile işbirliğimiz, bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkı sağlıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bulgaristan ile karşılıklı güven ve anlayışa dayanan işbirliğimiz, bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkı sağlıyor." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen, Bulgaristan Milli Günü Resepsiyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, müttefik ve dost ülke Bulgaristan'la çok yönlü ve derinlikli ilişkilere sahip olduğunu söyledi.
Türkiye ve Bulgaristan arasında ticaretten güvenliğe, enerjiden ulaşıma, turizmden çevreye pek çok kritik alanda kesintisiz iletişim ve işbirliğinin bulunduğunu belirten Tunç, "Bulgaristan'da yakın zaman önce kurulan yeni hükümetle birlikte önümüzdeki dönemde diyaloğumuzu üst düzey ziyaretlerle de taçlandırmayı temenni ediyoruz. Sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yürüttüğümüz ortak çabaların sonuç verdiğini görmek memnuniyet verici." diye konuştu.
Dünyanın en yoğun ikinci kara sınır kapısına sahip iki sınır komşusu olarak, işbirliğini kararlılıkla sürdürdüklerine dikkati çeken Tunç, "Bulgaristan ile karşılıklı güven ve anlayışa dayanan işbirliğimiz, bölgesel güvenlik ve istikrara da önemli katkı sağlıyor. Kıyıdaş NATO müttefikleri olarak Romanya'yla birlikte geçen yıl hayata geçirdiğimiz Karadeniz'de Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu, bölgemizde barışın, refahın ve istikrarın korunmasına yönelik olarak çabalarımızı sürdürme konusundaki kararlılığımızın güzel bir örneğini teşkil ediyor." değerlendirmelerinde bulundu.
Tunç, Bulgaristan'daki soydaşların, ilişkilerin insani ve kültürel boyutu bağlamında müstesna bir yere sahip olduğunu kaydederek, soydaşların, ülkelerinin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
Türkiye ile Bulgaristan arasında sorunsuz devam eden adli ve hukuki işbirliğinin sürdüğünü aktaran Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Bulgaristan ile çok boyutlu işbirliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmekte kararlıyız ve aynı yaklaşımı Bulgaristan makamlarının da paylaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. Dost Bulgaristan halkına, Türk hükümeti ve Türk halkı adına en iyi dileklerimi sunuyor ve tüm Bulgaristan halkının milli gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Türkiye-Bulgaristan dostluğu."
Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkiye-Bulgaristan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Mustafa Yavuz ve çok sayıda davetli katıldı.
Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Büyükelçi Tcholakov, burada yaptığı konuşmada, bugün Bulgaristan Milli Günü'nün yanı sıra iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığın da kutlandığını ifade etti.
İki ülkenin, siyasi diyalog, ekonomi, turizm, kültür, güvenlik, sınır güvenliği, göç yönetimi ve akademik araştırma gibi birçok alanda komşu ve dost olduğunu belirten Tcholakov, Bulgaristan ve Türkiye arasında yapılan çalışmalara değindi.
Tcholakov, 2024'te ülkesindeki ve bölgedeki en başarılı Türk yatırımcılardan birinin 25. yıl dönümünün kutlandığını kaydetti.
Karadeniz'e kıyısı olan üç NATO ülkesinin (Türkiye, Romanya ve Bulgaristan), mayın tehlikesine karşı ortak hareket etmek için anlaşma imzaladığını aktaran Tcholakov, "Dünyanın diğer ucunda, Antarktika'daki olağanüstü ortaklığımızı ve kutup araştırmaları alanındaki büyük işbirliğimizi kutladık." dedi.
Tcholakov, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da doğum günü olduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mutlu yıllar diledi.
Konuşmaların ardından davetlilere, Bulgaristan'da baharın gelişini kutlama geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı ve yemek ikramı yapıldı.