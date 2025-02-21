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Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılacak özel ekipmanlara ilişkin düzenleme yapıldı

Bozulabilir gıda maddelerinin taşımacılığında kullanılacak özel ekipmanlar hakkındaki usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Mertkan Oruç  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Bozulabilir gıda maddelerinin taşınmasında kullanılacak özel ekipmanlara ilişkin düzenleme yapıldı

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan, "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Taşımacılığında Kullanılacak Özel Ekipmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'nin, 2012 yılında taraf olduğu "Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşma" (ATP) kapsamındaki uygulamaların, ulusal ölçekte teknik altyapısının oluşturulması amacıyla yönetmelik hazırlanmış ve bu yönetmelik 2022'de yürürlüğe girmişti.

Bu yönetmelikte yapılan değişikliklerle, ATP Anlaşması'nın Türkiye'deki şehir içi ve şehirlerarası taşımacılığa uygulanması konusunda mevcut düzenlemeler güncellenerek, uygulama kolaylığı sağlandı.

Düzenlemeyle, şehir içi bozulabilir gıda taşımacılığı kapsam dışına çıkarılırken, yetki belgesi, denetim ve muayene süreçlerinde değişiklikler yapıldı.

Yönetmelik kapsamında, bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre iştigal edilen faaliyet alanlarına uygun yetki belgelerinden herhangi birine sahip olma zorunluluğu getirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında ise Yönetmelik kapsamındaki bozulabilir gıda taşımacılığı faaliyetleri için söz konusu koşullar aranmayacak.

İhlali düzeltme süresi 90 güne çıkarıldı

Yönetmeliğe göre, model yılı itibarıyla 15 yaşı geçmiş ve bu nedenle "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" düzenlenemeyen araçların, uygun üstyapılarla değiştirilerek ve belgelendirmeleri mevzuata uygun yapılarak, bozulabilir gıda taşımacılığında kullanımına devam edilebilecek.

Şartları sağlamadığı ve aykırı hareket ettiği için idari para cezası karar tutanağı düzenlenen işletmeye, cezanın tebliğine müteakip söz konusu ihlali düzeltmesi için tanınan süre 30 günden 90 güne çıkarıldı.

İlgili mevzuata göre imal edilmiş ve anlaşma kapsamındaki bozulabilir gıdaların taşımacılığında kullanılan yalıtımlı ekipmanlar ve araçlar için zorunlu tutulan "Bozulabilir Gıda Taşıma Belgesi" alınma süresinin son tarihi 1 Ağustos olarak güncellendi.

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