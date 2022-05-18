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Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tahliye edildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Ö, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Özgür Alantor, Bilal Kahyaoğlu   | 18.05.2022
Bozkurt'taki sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tahliye edildi Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Kastamonu

Ölçer Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi Mehmet Ö. ile tutuksuz sanıklar Levent M, Ahmet E, Salim T. ve Şadi Y'nin İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Mehmet Ö, savunmasında suçsuz olduğunu ve kusurunun bulunmadığını öne sürdü. Büyük bir sel yaşandığını anlatan Mehmet Ö, gerekirse yeniden bilirkişi raporu aldırılmasını talep etti.

Diğer sanıkların dinlenmesinin ardından Mehmet Ö'nün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ö, 18 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Yıkılan Ölçer Apartmanı'nda 17 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de selde kaybolmuştu.

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