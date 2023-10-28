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Gündem

"Bordo bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzüne nakşetti

Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki "bordo bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yaptıkları uçak atlayışı sonrası gökyüzünde birbirlerine kenetlenerek "100" rakamını oluşturdu.

Utku Şimşek  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
"Bordo bereliler", Cumhuriyet'in 100. yılını gökyüzüne nakşetti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan paylaşımda, "Asil milletimizin bağrından doğan, her türlü görevi korkusuzca ve profesyonelce yerine getiren Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını gökyüzüne nakşeden gösteri uçuşu gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, "bordo bereli" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin uçak atlayışı sonrasında birbirlerine kenetlenerek gökyüzünde "100" sayısını oluşturduğu anların görüntüsü de yer aldı.

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