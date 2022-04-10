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Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

Ahmet Sertan Usul   | 10.04.2022
Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bolu'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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