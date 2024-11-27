Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nın su seviyesi karın erimesiyle yükseldi
Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükselmeye başladı.
Bolu
Kurak geçen yaz döneminde doluluğunun yüzde 19'a kadar düşmesi nedeniyle adacıkların ortaya çıktığı barajdaki su seviyesi, bölgede etkili olan karla yükseliyor.
Eriyen karların Mudurnu ve Abant derelerini beslemesiyle barajdaki doluluk yüzde 25'e ulaştı.
Bu arada, Gölköy Barajı ve çevresinde oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.