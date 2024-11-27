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Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nın su seviyesi karın erimesiyle yükseldi

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi, karların erimesiyle yükselmeye başladı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nın su seviyesi karın erimesiyle yükseldi Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kurak geçen yaz döneminde doluluğunun yüzde 19'a kadar düşmesi nedeniyle adacıkların ortaya çıktığı barajdaki su seviyesi, bölgede etkili olan karla yükseliyor.

Eriyen karların Mudurnu ve Abant derelerini beslemesiyle barajdaki doluluk yüzde 25'e ulaştı.

Bu arada, Gölköy Barajı ve çevresinde oluşan kış manzarası havadan görüntülendi.

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