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Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu

Yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesimi, İstanbul yönünde tır ve kamyonların geçişine kapatıldı.

Zafer Göder   | 11.03.2022
Bolu'dan İstanbul yönüne kamyon ve tır geçişi kar nedeniyle durduruldu Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, kar ve tipi nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde, Anadolu Otoyolu'nda Dörtdivan Tesisleri girişi, D-100 kara yolunda ise Elmalık Kavşağı'nda tır ve kamyon trafiğine izin verilmediği bildirildi.

Açıklamada, ulaşımın normale dönmesi için hava ve yol durumunun yakından takip edildiği kaydedildi.

Bolu Dağı'nda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bölgede iki gündür etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım olumsuz etkileniyor.

D-100 kara yolunda ekipler, yaşanabilecek kazaların önüne geçmek ve yolda biriken karların temizlenmesi için trafik akışını zaman zaman keserek kar küreme çalışması yapıyor.

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu kesiminde ise ağır tonajlı araçların geçişlerine izin verilmiyor. Bu araçlar, tır parkları ve istasyonlara yönlendirilerek bekletiliyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce kent merkezlerinde de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

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