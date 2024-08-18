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Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor

Bolu'nun Göynük ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına aralarında kadınların da olduğu gönüllüler destek veriyor.

Ahmet Çelik  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
Bolu'daki yangın söndürme çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor Fotoğraf: Ahmet Çelik - AA

Bolu

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesiyle devam ediliyor.

Bölgede 1357 personel görev yaparken, söndürme çalışmalarına gönüllüler de katılıyor.

Antalya'dan Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli ve İstanbul'dan Toplumsal Afet Platformu (TAP) gönüllüleri, zorlu şartlarda ve engebeli arazilerde yürütülen çalışmalarda görev alıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinden gelen OGM personeli Kenan Okyay, gönüllülerle 20 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi.

İstanbul'dan gelen TAP gönüllüsü Salih Gül ise ormanları kaybetmemek için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Çok zor bir arazi, burada yangını söndürdük deyip arkamızı dönüyoruz, tekrar yangın başlayabiliyor. Ağacın yapısıyla alakalı herhalde bu. Uzun ve zor bir süreç." diye konuştu.

Gül, yorulan itfaiye ekiplerine destek olduklarını kaydederek, "Bunlara bir nefes aldırıyoruz, bir yemek molası, 5 dakika dinlenme olsun, eğitimini aldığımız için yardım ediyoruz." dedi.

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