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Bolu'daki Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına düştü

Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına indi.

Mehmet Emin Gürbüz  | 14.09.2024 - Güncelleme : 14.09.2024
Bolu'daki Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına düştü Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz / AA

Bolu

Abant, Mudurnu ve Bolu Dağı'nda karın erimesi ve sağanaklarla derelerden gelen suyla ocak ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan baraj gölünde su seviyesi, havaların sıcak seyretmesiyle temmuz ayında yüzde 68 olarak ölçüldü.

Haziran ayı itibarıyla çiftçilerin sulama ihtiyacının da karşılanmasıyla bu oran ağustosta yüzde 35'e kadar geriledi. Eylül ayı itibarıyla göldeki su seviyesi yüzde 30'un altına düştü. Gölde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı belirtildi.

Suyun azalmasıyla yarım ada görüntüsü ortaya çıkan gölün kenarında amatör balıkçılar balık tuttu.

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