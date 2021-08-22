Dolar
8.49
Euro
9.94
Altın
1,781.36
ETH/USDT
3,163.50
BTC/USDT
48,660.00
BIST 100
1,444.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu'da yangın riski nedeniyle girişe yasaklanan ormanlarda jandarma kuş uçurtmuyor

Bolu'da, Valilik tarafından yangın riski olduğu için giriş yasağı getirilen ormanlarda jandarmanın denetimleri sürüyor.

Zafer Göder   | 22.08.2021
Bolu'da yangın riski nedeniyle girişe yasaklanan ormanlarda jandarma kuş uçurtmuyor

Bolu

İl genelinde olası yangınların önüne geçmek için Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tedbirlerini artırdı.

Tabiat parkı ve mili parklar başta olmak üzere yoğun olarak piknik yapılan Aladağlar ve Sarıalan bölgelerinde denetimler sıklaştırıldı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ile iş birliği halinde bölgeyi kontrol eden ekipler, orman içinde bulunan kişileri uyarıyor.

Ayrıca ormanlık alanlara giden yolların üzerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine konuyla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, jandarma timleri tarafından yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra vatandaşlar sesli drone ile ateş, tüp ve mangal yakılmaması konusunda ikaz ediliyor. İkazlara uymayanlara ise idari yaptırım uygulanıyor.

Bolu ve ilçelerindeki ormanlarda alınan geniş kapsamlı tedbirler 15 Eylül'e kadar sürdürülecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 18 bin 622 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 206 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 480 kişi öldü
Dünya genelinde 4 milyar 930 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Bolu'da yangın riski nedeniyle girişe yasaklanan ormanlarda jandarma kuş uçurtmuyor

Bolu'da yangın riski nedeniyle girişe yasaklanan ormanlarda jandarma kuş uçurtmuyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Balıkesir, Bolu ve Giresun'daki doğal sit alanları 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı

Kovid-19 salgınında düşük riskli il sayısı 26'ya çıktı
Bolu'da ormanlar jandarma tarafından termal drone ile denetleniyor

Bolu'da ormanlar jandarma tarafından termal drone ile denetleniyor
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı