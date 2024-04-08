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Bolu'da kazaya giden ambulans, emniyet şeridini kullananlar nedeniyle zorluk yaşadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler nedeniyle zorluk yaşadı.

Zafer Göder  | 08.04.2024 - Güncelleme : 08.04.2024
Bolu'da kazaya giden ambulans, emniyet şeridini kullananlar nedeniyle zorluk yaşadı

Bolu

Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu kesiminde zaman zaman meydana gelen hasarlı veya yaralanmalı trafik kazalarına ulaşmaya çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, duran trafik nedeniyle emniyet şeridini kullanıyor.

Ankara istikametinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ulaşmak isteyen ambulans ekibi de emniyet şeridini ihlal eden araçlar nedeniyle yaşadıkları zorluğu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Görüntüde, siren çalan ambulanstan emniyet şeridini ihlal eden araçların yolu açması için yapılan uyarı da yer alıyor.

İhlal yapan 49 araca idari para cezası

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini ihlal eden araçların tespiti için dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Duran trafikte daha hızlı ilerlemek için bazı sürücülerin emniyet şeridini kullandığını belirleyen ekipler, 49 araca toplam 315 bin 511 lira idari ceza uyguladı.

Ayrıca, emniyet şeridinde zorunlu haller dışında duraklama ve park yapan 50 araca toplam 34 bin 500 lira idari ceza kesildiği öğrenildi.

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