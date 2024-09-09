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21 Ağustos’da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın naaşı Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi Mezarlığına getirilecek. 21 Ağustos’da kaybolan ve dün cansız bedenine ulaşılan Narin Güran’ın cenazesi, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Batı Karakoç mahallesindeki camiye getirildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezinde “Diyanet Akademisi 2024-2025 Yılı Eğitim-Öğretim Açılış Programı”nda konuşuyor.
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Gündem

Bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-13" operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 12 ilde düzenlenen "Gürz-13" operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
Bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-13" operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM şube müdürlüklerince Antalya, Batman, Gaziantep, Edirne, Elazığ, Erzincan, Hakkari, İstanbul, Mersin, Muğla, Şanlıurfa ve Van'da bölücü terör örgütüne yönelik "Gürz-13" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 33 şüphelinin yakalandığını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş tarihlerde faaliyet yürüttükleri, bölücü terör örgütü propagandasını yaptıkları, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulundukları, kanunsuz gösterilere katıldıkları, molotofkokteyli ile saldırı ve terör örgütü adına kundaklama eylemi yaptıkları ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiğini aktararak, polis ekiplerini tebrik etti.

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