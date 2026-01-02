Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı
Bolu'da 7 gün devam eden yağış sonucu kent merkezine metrekareye toplam 84,4 milimetre kar düştü.
Bolu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı kent merkezinde, yağışın başladığı 26 Aralık'ta metrekare başına 8,20 milimetre kar yağdı, 27 Aralık'ta da aynı miktarda yağış kaydedildi.
Metrekareye düşen kar miktarı 28 Aralık'ta 39 milimetre olarak ölçülürken, sonraki 3 günde toplam 12 milimetre yağış gerçekleşti.
