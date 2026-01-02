Dolar
Gündem

Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı

Bolu'da 7 gün devam eden yağış sonucu kent merkezine metrekareye toplam 84,4 milimetre kar düştü.

Zafer Göder  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Bolu kent merkezinde 7 günde metrekareye 84,4 milimetre kar yağdı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 26 Aralık'ta başlayan yoğun kar yağışı, il genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı kent merkezinde, yağışın başladığı 26 Aralık'ta metrekare başına 8,20 milimetre kar yağdı, 27 Aralık'ta da aynı miktarda yağış kaydedildi.

Metrekareye düşen kar miktarı 28 Aralık'ta 39 milimetre olarak ölçülürken, sonraki 3 günde toplam 12 milimetre yağış gerçekleşti.

Kent merkezinde dün ise metrekare başına 17 milimetre kar düştü.

