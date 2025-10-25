Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,113.53
ETH/USDT
3,949.90
BTC/USDT
111,800.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesini azalttı.

Murat Ataseven  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü Fotoğraf: Murat Ataseven/AA

Düzce/Bolu

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan, Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis etkili oldu.

Güzergahın Düzce geçişinde yer alan Kaynaşlı, Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı ile Bolu sınırlarında kalan Karayolları Kavşağı ve Seymenler mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bölgeden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nusret-2025 Davet Tatbikatı Saros Körfezi'nde başladı
Gazeteci Faik Çetiner vefat etti
Kartalkaya'daki otel yangına ilişkin davanın üçüncü duruşması 27 Ekim'de başlayacak
Kadıköy'de İETT otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 2 yolcu yaralandı
"Gazze Mahkemesi: Nihai Oturum" programında soykırımda suç ortaklıkları konuşulacak

Benzer haberler

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

Düzce'de motor ustası Gazze'deki direnişi simgeleyen maket robotlar yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a Düzce Üniversitesinde "fahri profesörlük" ünvanı verildi

"Geleneksel Oyunlar Tırı", geçmişin oyunlarını Düzce'de öğrencilerle buluşturdu

"Geleneksel Oyunlar Tırı", geçmişin oyunlarını Düzce'de öğrencilerle buluşturdu
Botanik bahçesindeki bitkileri el yapımı kağıtlar kullandığı tablolarla geleceğe taşıyor

Botanik bahçesindeki bitkileri el yapımı kağıtlar kullandığı tablolarla geleceğe taşıyor
Düzce'de ev hanımı ve girişimci kadınlar, müziğin ritmiyle hayatını renklendiriyor

Düzce'de ev hanımı ve girişimci kadınlar, müziğin ritmiyle hayatını renklendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet