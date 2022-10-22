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Boğaziçi Üniversitesi Kültürel Miras Müzesinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Boğaziçi Üniversitesinde tarih bölümünün kullanımında olan Kültürel Miras Müze binasının çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Berk Özkan, Zeynep Rakipoğlu   | 22.10.2022
Boğaziçi Üniversitesi Kültürel Miras Müzesinin çatı katında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

Üniversitenin Güney Kampüsü'ndeki 4 katlı ahşap binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaparken itfaiyeye haber verildi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik kontağı şüphesi

Boğaziçi Üniversitesinden yapılan açıklamada, öğle saatlerinde üniversitenin Güney Kampüsünde tarih bölümünün kullandığı Kültürel Miras Müzesi binasının çatı katında çıkan yangına, önce güvenlik görevlileri sonrasında itfaiye tarafından müdahale edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının alt katlara sıçramadan ve herhangi bir ciddi hasara sebep olmadan kısa sürede söndürülmüştür." ifadesine yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Boğaziçililer; Bugün Kültürel Miras Müzesi binasının çatı katında çıkan yangın ciddi bir hasara sebep olmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk müdahaleyi gerçekleştiren güvenlik görevlilerimize ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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