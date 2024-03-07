Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda seferler yeniden başladı
Boğaziçi Üniversitesi-Aşiyan Füniküler Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan metro seferleri yeniden başlatıldı.
İstanbul
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "F4 Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadesine yer verildi.
Yapılan ikinci duyuruda, seferlerin yeniden başlatıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.