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'Boğalar Çetesi' adıyla tefecilik yapan şüphelilere 'Matador Operasyonu': 12 gözaltı

Başkentte "Boğalar Çetesi" olarak anılan suç örgütü üyesi oldukları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli "Matador Operasyonu" ile gözaltına alındı.

Muhammed Nuri Erdoğan,Cankut Taşdan   | 06.07.2021
'Boğalar Çetesi' adıyla tefecilik yapan şüphelilere 'Matador Operasyonu': 12 gözaltı

Ankara

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Mamak ilçesi başta olmak üzere kent genelinde inşaat ve emlak işi adı altında tefecilik yaptıklarını ve verdikleri paralar karşılığında vatandaşların araç ve evlerine zorla el koyduklarını tespit etti.

"Boğalar Çetesi" olarak tanınan bu kişilerin, mal varlıklarını ele geçiremediği vatandaşları kendi iş yerlerinde darbettiği, baskı kurup ölümle tehdit ettiği ve mağdurların evlerine kadar girip zorla senet imzalattırdıkları belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, 2'si Ankara dışında bulunan 15 zanlının yakalanması için 16 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Matador" adı verilen operasyonda, şüphelilerden 12'si gözaltına alındı. 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerdeki aramalarda, zanlılara ait 5 ruhsatsız tabanca, boş kağıda imzalı evrak, tefe kapsamında çok sayıda çek-senet ile satış sözleşmesi ele geçirildi.

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