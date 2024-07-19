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Bodrum'da zabıta ekipleri bin 204 işletmeye ses ve gürültü denetimi yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekiplerince ilçe genelindeki bin 204 işletmede ses ve gürültü denetimi yapıldı.

Ali Ballı  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Bodrum'da zabıta ekipleri bin 204 işletmeye ses ve gürültü denetimi yaptı Fotoğraf: Bodrum Belediyesi

Muğla

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü Ses ve Gürültü Denetim Amirliği ekipleri, ilçe genelinde ses ve gürültüye yönelik denetim ve uygulamalarına devam ediyor. Bu yıl içerisinde gelen şikayetler ve rutin uygulamalar kapsamında bin 204 işletme kontrol edildi.

Denetimler sonrasında uyarı alan işletmelerden uyarıları dikkate almayanlara yönelik işlem yapılıyor. Bu kapsamda çevresel gürültü ölçümü yapılırken müzik yayın belgesi olmadan müzik yapan işletmelere de tutanak düzenleniyor.

Gerçekleşen denetimler sonucunda 65 işletmeye idari para cezası uygulayan ekipler, son günlerde Gümüşlük Mahallesi genelinden gelen ses şikayetleri üzerine denetimlerini bu bölgede sıklaştırdı.

Gümüşlük bölgesinde toplam bir milyon 161 bin 320 lira idari para cezası uygulayan denetim ekipleri, Bodrum genelinde ise toplam 17 milyon 720 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

Ekiplerin ilçe genelinde kontrollere devam edeceği bildirildi.

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