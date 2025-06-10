Lüks mega yat "Aviva" Fethiye'de
Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Muğla
Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Almanya'da 2017'de inşa edilen yatta 25 kişilik mürettebat görev yapıyor.
Akaryakıt ikmalinin ardından 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yat, limandan ayrılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.