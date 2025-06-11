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Ekonomi

Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 572 yolcu geldi

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 572 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Ali Ballı  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 572 yolcu geldi

Muğla

Rodos Limanı'ndan yola çıkan 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide, çoğu ABD'li 2 bin 572 yolcu ve 1172 personel bulunduğu belirtildi.

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Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

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