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Ekonomi

Malatya'dan yılın ilk 5 ayında 132 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kuru kayısı ihracatından yılın ilk 5 ayında 132 milyon dolar gelir sağlandığını bildirdi.

Okan Coşkun  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Malatya'dan yılın ilk 5 ayında 132 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç edildi

Malatya

Özcan, Malatya Ticaret Borsası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yaşanan zirai don sonrası ihracat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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Üreticilerin her zaman yanlarında olduklarını aktaran Özcan, şöyle konuştu:

"Mayıs ayı içerisinde toplamda 3 bin 697 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Normalde mayıs ayı rutin ihracatımız geçmiş dönemlere baktığımız zaman 6 bin tonun üzerinde oluyordu. Bu yavaşlamanın sebebi 12 Nisan'daki problem. Bununla beraber de 21 milyon 871 bin dolar gelir elde ettik. Özellikle nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirdiğimiz ihracatın büyük bölümü geçmişte ithalatçı firmalarla yapmış olduğumuz satış kontratlarından gelen satışladır. Yeni fiyatlara gerçekleştirdiğimiz oranlar bunun içerisinde yüzde 20'lik dilimi oluşturuyor. Yüzde 80'lik dilimi ise 12 Nisan'dan önce ithalatçı firmalarla yapmış olduğumuz anlaşmalardır."


Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gelecek sezonki üretim için umutlu olduklarını anlatan Özcan, devletin de vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Özcan, "2026'da gerçekleştireceğimiz üretimle beraber yine kayısının her zamanki gibi hem ülke ekonomisine hem de bölge ekonomisine sağlayacağı büyük destekleri şimdiden umutlu bekliyoruz. İlk 5 ayda 27 bin 104 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. 132 milyon dolar da gelir elde etmiş olduk. Avrupa, fiyatların makas değiştirmesine rağmen en önemli alıcımız. Malatya kayısısında kalmayı tercih ediyorlar." dedi.

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