Bodrum trafiğinde yılbaşı hareketliliği yaşanıyor
Yeni yıla Muğla'nın Bodrum ilçesinde girmek isteyenler trafikte yoğunluk oluşturdu.
Muğla
Yılbaşında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye başladı. Bodrum'da yazlığı olanlar, öğlen saatlerinden itibaren ilçe girişinde yoğunluğa neden oldu.
Bodrum'a gelen binlerce araç nedeniyle trafik, Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak ve Gündoğan gibi yazlıkçıların ikinci konutlarının yoğun olduğu yerlerde durma noktasına geldi.
Trafiğe zaman zaman müdahale eden polis ekiplerinin yoğunluğu azaltmaya çalıştığı gözlendi.
Öte yandan ilçe merkezi ve şehir girişinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.