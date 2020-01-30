Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,97 kilometre, Marmaris'in ise 170 kilometre açıklarında saat 08.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yaklaşık 17,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.