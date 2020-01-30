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Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muhammed Boztepe   | 30.01.2020
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 68,97 kilometre, Marmaris'in ise 170 kilometre açıklarında saat 08.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yaklaşık 17,24 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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