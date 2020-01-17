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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Yarıyıl tatilinin başlaması ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 17.01.2020
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul

Akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda etkili oluyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

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