İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
Yarıyıl tatilinin başlaması ve zaman zaman etkili olan yağmur nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul
Akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu, özellikle D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nda etkili oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin "Cep Trafik" verilerine göre akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.