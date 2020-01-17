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İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya uyruklu 4 terörist savaşçının sınır dışı edildiği bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 17.01.2020
İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi

Ankara

İçişleri Bakanlığı, Almanya uyruklu 4 terörist savaşçının sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı. Bu kapsamda, Almanya vatandaşı 4 YTS'nin sınır dışı edildiği vurgulandı.

Açıklamada, 11 Kasım 2019'dan bugüne kadar ülkesine iade edilen YTS sayısının 179 olduğu belirtildi.

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