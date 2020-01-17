Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.
İstanbul
Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına gitmek isteyen yolcular, havalimanında yoğunluk oluşturdu.
Yolcular, kontrol noktalarından geçerek iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Ailelerin yarıyıl tatili için çoğunlukla yurt içini tercih ettiği görüldü.
Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek, işlemlerini gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.