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Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Zafer Arslan   | 17.01.2020
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği Fotoğraf: Zafer Arslan/AA

İstanbul

Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına gitmek isteyen yolcular, havalimanında yoğunluk oluşturdu. 

Yolcular, kontrol noktalarından geçerek iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı. Ailelerin yarıyıl tatili için çoğunlukla yurt içini tercih ettiği görüldü.

Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek, işlemlerini gerçekleştirdi.

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