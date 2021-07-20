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Bodrum'da rahatsızlanan sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Ali Ballı   | 20.07.2021
Bodrum'da rahatsızlanan sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

Muğla

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Girik'in kardeşi Günay Girik, AA muhabirine, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.

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