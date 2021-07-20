Bodrum'da rahatsızlanan sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.
Muğla
Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Girik'in kardeşi Günay Girik, AA muhabirine, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.