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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de heyelanda kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelanda kaybolan Batuhan Delihasan'ın ailesini ziyaret etti.

Muhittin Sandıkçı   | 20.07.2021
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Rize'de heyelanda kaybolan vatandaşın ailesini ziyaret etti

Rize

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkeze bağlı Muradiye beldesinde, 14 Temmuz Çarşamba akşamı şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 38 yaşındaki Delihasan'ın ailesinin yaşadığı Orta Mahalle'ye geldi.

Mehmet-Ayşe Delihasan çiftini ziyaret eden Kurum, yürütülen arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, Butuhan Delihasan'a en kısa sürede ulaşmak için çabaladıklarını belirterek, ailenin kendilerinden bir isteği olup olmadığını sordu.

Anne Ayşe Delihasan, yaşanan afetin Allah'tan geldiğini ifade ederek, "Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Allah'tan ümit kesilmez." dedi.

Kurum, arama çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini kaydederek, "320 kişiyle arama çalışmalarımız devam ediyor, gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah kardeşimize ulaşacağız. Ekip sayısı artırıldı. Arama köpekleri de dahil edildi. İnşallah en yakın zamanda sonuçlandırırız." diye konuştu.

Kurum, burada Meteoroloji 11. Bölge Müdürü Zerrin Demirörs'den beklenen yağışlarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra AFAD koordinasyon sorumlusuyla görüşerek çalışmalarında başarı dileyen Kurum, beklenen yağış öncesi bölgedeki kritik noktaların aranmasının hızlandırılmasını istedi.

Ziyarette İl Müftüsü Naci Çakmakçı Kur'an- Kerim okudu ve dua etti.

Bakan Kurum'a, Vali Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Daha sonra Ambarlık köyüne geçen Kurum, 1994'te Diyarbakır'da şehit olan Oktay Türüt'ün mezarını ziyaret etti. Evine gittiği şehidin odasına da giren Kurum, bir süre babası Halim Türüt ile görüştü.

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