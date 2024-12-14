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Bodrum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaklaşık 600 tavuk telef oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaklaşık 600 tavuk telef oldu.

Ali Ballı  | 14.12.2024 - Güncelleme : 14.12.2024
Bodrum'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı yaklaşık 600 tavuk telef oldu

Muğla

Bitez Mahallesi'nde bahçe peyzaj işiyle uğraşan 45 yaşındaki Ali Sulak, kiraladığı araziye çadırdan kümes kurarak, tavuk üretimine başladı.

Kümese gittiğinde tavuklarının telef olduğunu gören Sulak, güvenlik kamerasını izleyince sahipsiz köpeklerin hayvanlarına saldırdığını tespit etti.

Sulak, gazetecilere, kredi çekerek aldığı tavukların sahipsiz köpekler tarafından telef edildiğini söyledi.


Fotoğraf: Ali Ballı/AA

Maddi kayıp yaşadığını anlatan Sulak, "Nisan ayında da yine sahipsiz köpekler kümesime girip, 700 tavuğumu telef etmişti. Zor şartlarda yine kredi çekerek tavuk alıp, üretime devam etmiştim. Şimdi de 600 tavuğum telef oldu, 300 bin lira zararım var." diye konuştu.

İlgili yerlere şikayette bulunduğunu ifade eden Sulak, üretime devam edebilmek için desteğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Öte yandan, sahipsiz köpeklerin kümesteki tavuklara saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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