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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths Türkiye'yi ziyaret edecek

Birleşmiş Miletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths, 20-21 Nisan'da Ukrayna'da insani ateşkes, tahliyeler ve insani yardımlar gibi konuları görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret edecek.

Betül Yürük   | 18.04.2022
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Griffiths Türkiye'yi ziyaret edecek Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Miletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'daki gelişmeleri ve insani durumu görüşmek üzere bu hafta Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ifade eden Grifftihs, "Türkiye'nin her iki tarafa da tüm zorluklara rağmen bu görüşmelerde değerli ve faydalı bir ev sahibi olarak kendisini sunabilmesi gerçekten çok etkileyici." dedi.

Türkiye'nin İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getirdiği görüşmelerin son derece akıllıca yapıldığını kaydeden Griffiths, Türkiye'nin "insani temas grubu" görüşmelerine de ev sahipliği yapmasını umut ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın BM'nin insani temas grubu görüşmelerini kabul ettiğini ve Rusya'nın da kabul etmesini temenni ettiğini dile getiren Grifftihs, "Türkiye bu açıdan çok önemli." dedi.

"Türkler çok iyi iş çıkarıyor"

Grifftihs "Klasik arabuluculuk açısından Rusya ve Ukrayna arasında gerçekten sizin ya da benim anladığım türden bir müzakere yok ama buna en fazla Türkler yaklaşabildi. Bu onlar için önemli ve bu yüzden çok iyi iş çıkarıyorlar." diye konuştu.

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