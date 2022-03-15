Dolar
14.62
Euro
16.09
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,546.70
BTC/USDT
38,808.00
BIST 100
2,093.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Bitlis'te köy sakinleri, karda açtıkları koridorlarla ulaşım sağlıyor

Bitlis'te yaklaşık 2 metre karın yağdığı Başhan köyü sakinleri, karda oluşturdukları koridorlar aracılığıyla evlerine ve ahırlarına ulaşıyor.

Şener Toktaş   | 15.03.2022
Bitlis'te köy sakinleri, karda açtıkları koridorlarla ulaşım sağlıyor Fotoğraf: Şener Toktaş / AA

Bitlis

En çok kar yağışı alan kentlerden Bitlis'te, geçen haftadan bu yana aralıklarla devam eden kar etkisini sürdürüyor.

Köyde iş makinelerinin giremediği bölgelere ulaşımı sağlayabilmek için kendi imkanlarıyla kara koridorlar açan vatandaşlar, bu koridorları kullanarak ahırlara gidip hayvanlarının bakımını yapıyor.

Tek katlı evlerin de karla kaplandığı köyde, evlerin çevresinde ve damlarda biriken karlar da zorlukla temizleniyor.

Bu yıl kışın çetin geçtiğini anlatan Hüsamettin Kızıltaş, iş makinelerinin giremediği dar yolları kendi imkanlarıyla açtıklarını kaydetti.

Kızıltaş, "Sabah erkenden başlayıp öğle saatlerine kadar ancak karla kaplı yollarımızı açabiliyoruz. Yollarımızın hepsi adeta tünel gibi. Yoğun kar ve tipiye rağmen küreklerle yolları açıyoruz. Okulumuza, camiye ve evlere bu şekilde ulaşıyoruz. Tek katlı evlerimiz de kar altında kaldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
VLP tabanlı yenilikçi Kovid-19 aşısı için 600 gönüllü aranıyor
Çin'de son 24 saatte 3 bin 602, Hong Kong'da 26 bin 908 Kovid-19 vakası tespit edildi
BioNTech'in kurucuları Şahin ve Türeci Almanya’nın büyük bilim ödülünü aldı
Türkiye'de 24 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti
Pfizer'ın Üst Yöneticisi Bourla'ya göre dördüncü Kovid-19 aşısı gerekli

Benzer haberler

Bitlis'te köy sakinleri, karda açtıkları koridorlarla ulaşım sağlıyor

Bitlis'te köy sakinleri, karda açtıkları koridorlarla ulaşım sağlıyor

Kastamonu'da araçlar kalınlığı 1 metreyi aşan karın altından çıkarılmaya çalışılıyor

Muş Ovası'na gelen 'baharın habercisi' leylekler kara yakalandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 485 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 485 yerleşim biriminin yolu kapandı
Bolu Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi

Bolu Dağı'ndaki kar manzarası havadan görüntülendi
İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı

İSKİ'den İstanbul'a su sağlayan barajlar için 'taşkın riski' uyarısı