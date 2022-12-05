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Bitlis'te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan 6 benekli Anadolu semenderi görüntülendi.

Şener Toktaş   | 05.12.2022
Bitlis'te benekli Anadolu semenderleri görüntülendi Fotoğraf: Oktay Subaşı

Bitlis

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Görevlisi ve fotoğraf sanatçısı Oktay Subaşı, Tatvan'a bağlı Dalda köyünde Anadolu semenderi görüldüğü bilgisini aldı.

Bunun üzerine köye giden Subaşı, köyde bir arada görülen 6 Anadolu benekli semenderini görüntüledi. 

Subaşı, koruma altında olan semenderleri görüntülemenin sevindirici olduğunu belirtti. 

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