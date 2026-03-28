Sağlık

Kanserden bir bacağı kesilen üniversite öğrencisinin hayali protez bacakla tekrar yürümek

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yakalandığı kanserden dolayı bir bacağı kesilen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Şevin Balakan, protez bacakla yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

Servet Taşdemir  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Karataş Mahallesi'ndeki evlerinde ailesiyle yaşamını sürdüren Balakan, 15 yaşındayken kemik kanserine yakalandığını öğrendi.

Çeşitli sağlık kuruluşlarında 7 yıl süren tedavinin ardından kanseri atlatmayı başaran Balakan, bir yandan da ailesinin desteğiyle eğitim hayatını sürdürerek liseden mezun oldu.

Başarılı öğrenci, kanseri yendiği 2022'de üniversite sınavında istediği puanı alarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'ne yerleşti.

Üniversitenin ikinci sınıfında yeniden kemik kanserine yakalanan Balakan, amansız hastalık nedeniyle sol bacağını kaybetti.

Bir süre ara vermek zorunda kaldığı eğitimini sürdürmeye çalışan Balakan, protez bacakla yeniden yürüyebilmenin hayalini kuruyor.

"Protez bacak alabilmek için desteğe ihtiyacım var"

Balakan, AA muhabirine, hayatına devam etmek ve hayallerine kavuşmak için tedavisini sürdürdüğünü söyledi.

Bir bacağını kaybetmesine rağmen asla hayat mücadelesinden vazgeçmediğini belirten Balakan, "Benim için çok zor bir süreç oldu ve sol bacağımı kaybettim. Ne olursa olsun, hem hayallerim için hem de beni seven insanlar için hayatıma devam etmek zorundaydım. Bu süreçte öğrendiğim en büyük şey güçlü durabilmekti." dedi.

Tedavi sürecinin çok zorlu geçtiğini anlatan Balakan, şunları kaydetti:

"Güçlü olmak ve insanlara ilham olabilmek benim için gurur verici. Benim gibi binlerce insan var. Zorlu süreçleri atlatabilmek konusunda onlara örnek olmak istiyorum. Evet, süreç çok zorlu ama önemli olan üstesinden gelebilmektir. İnşallah benim gibi olan her insan, güçlü durarak hayallerine ve sağlığına kavuşur. Henüz 20 yaşındayım ve hayallerim var. Her insan gibi dışarı çıkmak, yürümek ve kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılamak istiyorum. Yarım kalan hayallerimi tamamlamayı hedefliyorum. Bunun için bir protez bacağa ihtiyacım var. Eğer protez bacağı alabilirsem herkes gibi dışarı çıkıp gezebileceğim, hayatıma, hayallerime ve eğitimime devam edebileceğim. Bu nedenle protez bacak alabilmek için insanların desteğine ihtiyacım var."

