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Bingöl'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen sivil ve silahsız 33 asker anıldı

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil ve silahsız 33 asker için anma töreni yapıldı.

Rıdvan Korkulutaş, Yusuf Eyyüp Sarı   | 24.05.2022
Bingöl'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen sivil ve silahsız 33 asker anıldı Fotoğraf: Foto Muhabiri/AA

Bingöl

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinesinde saldırının gerçekleştiği Anıttepe mevkisinde 10 yıl önce yapılan temsili mezarlardan oluşan "33 Er Şehitler Anıtı"nda tören düzenlendi.

Törenden önce şehitlerin temsili mezarlarının yanında bulunan Türk bayrakları yarıya indirildi.

49. Komando Tugay Komutanlığında görevli Teğmen Ahmet Genç, programda yaptığı konuşmada, Bingöl'ün, Diyarbakır, Tunceli, Muş, Elazığ ve Erzurum güzergahlarının kesişim noktasında bulunduğunu söyledi.

Bingöl'ün çok sayıda askerini, güvenlik korucusunu, öğretmenini ve vatandaşını şehit verdiğini dile getiren Genç, "Bundan 29 yıl önce Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu mevkisinde mert, yiğit, dürüst ve çalışkan, vatan uğruna canını feda etmeye göze almış ama silahsız 33 askerimiz, beyinleri yıkanmış kimin ve ne için savaştıkları farkına varamayan yabancı ülkelerin çıkarları uğruna maşa olarak kullanılan teröristlerce şehit edilmiştir." diye konuştu.

Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal da anma törenindeki amacın acıları tazelemek olmadığını ifade ederek, "Amacımız Türkiye'mizin geçmiş olduğu kaotik, karanlık günleri genç nesillere hatırlatmak ve ülkemizin nereden nereye geldiğini anımsatmaktır." dedi.

Programda, anıtta bakım ve onarım yaptıran hayırsever Mevlide Kan'a, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan tarafından plaket verildi.

Konuşmaların ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi.

Daha sonra, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve beraberindekiler şehitlerin temsili mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, kurum müdürleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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