Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,123.80
BTC/USDT
63,800.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 5 çift için toplu düğün töreni yapıldı

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde aylardır evlenmeyi bekleyen 5 çift, kentteki sığınmacı kampında yapılan toplu düğün merasimiyle dünyaevine girdi.

Mohamed Majed, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 04.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 5 çift için toplu düğün töreni yapıldı Fotoğraf: Anas Zeyad Fteha/AA

Gazze

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acılara rağmen sevinçler" temasıyla toplu düğün töreni yapıldı.

Han Yunus'taki bir sığınmacı kampında gerçekleştirilen mütevazi törenle, 5 çift hayatlarını birleştirdi.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının organizasyonuyla açık alanda düzenlenen düğünde, müzik sesleriyle İsrail savaş uçaklarının sesleri birbirine karıştı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle gelinler ve damatların yakınlarından çok sayıda kayıpları olmasına rağmen düğüne yüzlerce kişi katıldı.

Saldırılara rağmen hayata tutunmaya çalışan çiftler, "ne olursa olsun topraklarımızdayız" mesajı verdi.

Çiftler için yeni ev ve eşyalar yerine basit çadırlar hazırlandı.

İsrail saldırısında ayağından yaralanan damat Muhammed Ebu Serrar (43), AA muhabirine, "Ayağımdan yaralı olmama ve henüz tam iyileşmememe rağmen düğünümüzü yaptık. Gazze'nin içinde bulunduğu duruma meydan okuyoruz." dedi.

Düğüne yalnızca bazı yakınlarının katılabildiğini dile getiren Ebu Serrar, "Savaştan önce nişanımız yapılmıştı. Çadırda kalacak olmamıza rağmen savaş sırasında düğünümüz yapılmış oldu." diye konuştu.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığının Temsilcisi Cihad Ebu Riyş de düğün ile savaşa ve Gazze'nin içinde bulunduğu duruma meydan okuduklarını belirterek, İsrail'in işgali bitene dek topraklarında dik duracaklarını ifade etti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 654 Filistinli öldürüldü, 77 bin 908 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldığı" iddiasını yalanladı
Antalya'da 8 milyon 860 bin makaron ele geçirildi
MSB, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Stinger" atışlarını paylaştı
Antalya'daki teleferik kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
Antalya'da sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarpan genç yaralandı

Benzer haberler

İsrailli heyetin Hamas'tan yanıt alana dek esir takası görüşmeleri için Mısır'a gitmeyeceği belirtildi

İsrailli heyetin Hamas'tan yanıt alana dek esir takası görüşmeleri için Mısır'a gitmeyeceği belirtildi

Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 5 çift için toplu düğün töreni yapıldı

İsrail'in 211 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 654'e çıktı

İsrail'in 211 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 34 bin 654'e çıktı
TİHEK Başkanı Kılıç: Türkiye'nin davaya müdahilliği İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini motive edecek

TİHEK Başkanı Kılıç: Türkiye'nin davaya müdahilliği İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerini motive edecek
Filistin Gazeteciler Sendikası, UNESCO'yu Gazze'deki gazetecilere verdiği "ödül" sebebiyle takdir etti

Filistin Gazeteciler Sendikası, UNESCO'yu Gazze'deki gazetecilere verdiği "ödül" sebebiyle takdir etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet