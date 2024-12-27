Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor
Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bingöl
Kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.
Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler güçlükle ilerliyor.
Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için bu güzergahta ekiplerini hazır bulunduruyor.
Kara yolunun karla kaplanması nedeniyle güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.