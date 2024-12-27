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Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Rıdvan Korkulutaş  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Bingöl-Elazığ kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş/AA

Bingöl

Kara yolunun Yolçatı köyü mevkisinden itibaren yoğun kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi bir metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler güçlükle ilerliyor.

Karayolları 84. Şube Şefliği ekipleri, ulaşımın aksamaması için bu güzergahta ekiplerini hazır bulunduruyor.

Kara yolunun karla kaplanması nedeniyle güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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